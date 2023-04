Reprodução / Multishow 26.04.2023 Domitila Barros

Domitila Barros confirmou que está vindo de mala e cuia para o Brasil. Durante o “BBB – O Reencontro”, a artista afirmou que pretende deixar a Alemanha e investir na carreira de cantora e apresentadorapor aqui.

Antes de se estabelecer no país, no entanto, ela terá que fazer uma parada em Cannes. Enquanto esteve no “BBB 23”, o filme Der Pfau (O Pavão), estrelado por ela, estreou na Alemanha. O longa-metragem será exibido em maio no prestigiado festival europeu.





“Todo mundo já sabe, estou conversando com algumas pessoas, algumas labels (sic), mas também tem muita coisa acontecendo agora nessa questão de atuar, de apresentar, estou agora em maio no Festival de Cannes, com meu filme”, destrinchou a modelo.

A ex-sister afirmou que após todo esse processo, volta ao Brasil para ficar em definitivo. “Agora que não saio mais daqui não, se prepare”, avisou.

sério a domitila é tão outro nível… o pós dela vai ser o melhor do bbb 23 pic.twitter.com/gocZ74MB2B — matheus (@whomath) April 27, 2023





