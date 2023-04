Reprodução / Globoplay 26.04.2023 Marvvila entrega pegação de Gabriel e gera climão com Bruna Griphao

Durante a transmissão do “Prêmio Rede BBB” nesta quarta-feira (26), Marvvila, Gabriel Santana e Bruna Griphao participaram do mesacast com Jeska.

Entre uma pergunta e outra, a pagodeira deixou escapar que saiu para uma festa com o ex-brother onde ele ficou com várias pessoas, para a admiração da atriz que ouvia tudo.





“Isso você não me contou, né?”, questionou Bruna. “Mas você me fez outra pergunta”, desconversou o ator.

O ator tentou se justificar, pois era a primeira festa que ele estava indo após o confinamento e acabou perdendo o controle com a bebida no “rolê”. Em resposta, ele recebeu apenas um olhar fuzilante da atriz e uma reclamação da cantora: “fiquei abandonada”.

Eita que rolou um ciúmes #BBB23

🎥 Gshow pic.twitter.com/WkQNVCrd6R — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) April 26, 2023





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.