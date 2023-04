Reprodução / Globoplay Larissa culpa Tina por treta de seguidores com Domitila no BBB 23

Durante o “Prêmio Rede BBB” nesta quarta-feira (26), Larissa voltou a ser perguntada sobre o deboche em cima dos seguidores de Domitila, que aconteceu na Casa do Reencontro. A sister saiu pela tangente e colocou a culpa em Tina.

“No vídeo mostra que foi a Tina que falou, e não eu. E a gente tava falando justamente sobre essa coisa: ‘Ah, vou chegar lá e falar que o Rocco tem 7 milhões de seguidores’.”, explicou-se.





Lari admitiu que deu risadas da conversa que acontecia entre ela, a modelo e Gabriel Fop, mas preferiu não assumir culpa neste caso. A sister ainda aproveitou a oportunidade para pedir desculpas para Domitila.

Na ocasião, o trio planevaja enganar os participantes que ainda estavam confinados, falando números de seguidores falsos.

Tina, Fop e Larissa debochando da Domitila falando dos seguidores dela e que só tem 37 fãs. #BBB23 pic.twitter.com/vnOjQ0bFA3 — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 22, 2023





