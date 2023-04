Reprodução Aline Wirley é ovacionada por fãs na porta da Globo

A cantora Aline Wirley foi recebida com muito carinho ao chegar na porta dos Estúdios Globo nesta quarta-feira (26). Do lado externo da emissora, a vice-campeã do "BBB 23" foi ovacionada por fãs e retribuiu a dedicação com abraços e fotos.

Nos Stories do Instagram, a equipe da ex-Rouge registra Aline descendo do carro e se deparando com a multidão, que passa a gritar em coro o nome dela. "Chegando e recebendo muito carinho", escreveu o perfil.

Em outro vídeo, Aline Wirley registra o encontro com uma fã mirim de apenas 5 anos. A garota chamada Lua aparece posando com a cantora, que disse vários elogios para a pequena.

"Olha que princesa linda encontrei por aqui", colocou na legenda.

Já dentro do local, Aline Wirley reencontrou as aliadas de reality show, Amanda Meirelles, Larissa Santos e Bruna Griphao, que devem participar de gravações nesta tarde.









E teve reencontro das desérticas! 💖🍬

/adm pic.twitter.com/3UkJTHs4N9 — Aline Wirley 🐛 (@AlineWirley) April 26, 2023