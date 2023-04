Foto: Reprodução/Globo BBB23: Ana Maria enaltece Amanda antes de falar da fama de planta





Convidada do programa "Mais Você" desta quarta-feira (26), a campeã do BBB23, Amanda Meirelles participou de algumas dinâmicas ao lado da apresentadora Ana Maria Braga.



Em um momento do bate-papo com a médica, Ana Maria enalteceu a campeã do reality, afirmando que Amanda era uma pessoa muito interessante e que ela gostaria de ter visto essa Amanda no game, antes de elas falarem da fama de planta que a sister levou no reality.













"Você é uma pessoa muito interessante. Não tive a oportunidade de ver essa Amanda. Estou adorando ver essa menina, moça.", disse Ana Maria. Em seguida a apresentadora iniciou o bate-papo falando da fama de "planta" que Amanda tinha dentro da casa, na visão do público e de parte do elenco do game.

Ana Maria mostrou um trecho do bate-papo que teve com o ex-Brother Fred Nicácio na qual ele dizia que Amanda não estava jogando dentro da casa e afirmou que ela só era forte por conta do fãs do "casal" Amanda e Cara de Sapato.

"Se formos pensar em jogo, eu queria que alguém me apontasse uma jogada da Amanda que a trouxe para o protagonismo desse jogo, ninguém vai saber me dizer qual foi a maior jogada da Amanda, porque não teve. E por que ela ainda está neste programa? Porque existe um fandom enorme aqui fora, um fã-clube baseado em um casal que nunca existiu e ela sabe disso."

Fred Nicácio fala que Amanda é uma "plantona" e sobre o fandom da sister! #MaisVocê #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/hxbncWnyeh — TV Globo 📺 (@tvglobo) April 12, 2023













Ao ver a fala do ex-companheiro de reality, Amanda logo rebateu. "Eu acho que qualquer coisa que ele diga, fala mais sobre ele do que sobre mim, eu tenho uma impressão ótima do Fred, eu acho que ele preenche os lugares. É a visão que ele tem de mim, eu joguei da minha maneira. Talvez por estarmos em quartos diferentes ele não tenha visto, articulei até para colocar ele mesmo no paredão, os aliados dele também.", disse ela.

"Os momentos que eu tive jogada, eu joguei sim. O poder curinga eu coloquei o Gabriel, coloquei as pessoas que não eram minhas aliadas no jogo. Acho que qualquer coisa que ele disser sobre mim, diz mais sobre ele.", finalizou a campeã do BBB23.

“Qualquer coisa que ele diga acho que fala mais sobre ele do que sobre mim”.



E é sobre isso! Amanda jogou, montou suas estratégias e foi a campeã sem desmerecer ou tentar passar por cima de ninguém! 💖



AMANDA NO MAIS VOCÊ pic.twitter.com/kFYqWQbBO9 — Amanda Meirelles 🤙🏼 (@draameirelles) April 26, 2023