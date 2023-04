Foto: Reprodução/Globo Amanda fala de possível relacionamento com Sapato: 'O futuro a gente não sabe'





A grande campeã do BBB23, Amanda Meirelles, alimentou bem os fãs do shipper "DocShoe", casal criado pelo público entre Amanda e Cara de Sapato, e falou da relação com o Brother e o que esperar do futuro.



Amanda foi convidada no programa "Mais Você" nesta quarta-feira (26) e falou do reencontro que teve com a família e principalmente com o ex-companheiro de reality, Cara de Sapato, após o fim do reality.













Amanda contou da relação de amor e carinho que criou com o lutador dentro da casa. "A gente teve uma conexão muito linda, foi muito genuíno tudo o que a gente teve lá, com certeza vai ser levado aqui fora. O futuro a gente não sabe, né?", iniciou ela.

"Mas no momento a gente tem uma relação, uma conexão, é amor mesmo, eu não sei nem explicar, acho que vocês conseguiram sentir. A gente sabia exatamente o que cada um precisava, no momento que cada um precisava, a gente sempre esteve disponível", completou ela.

Amanda ressalta que os dois encontraram um no outro a força necessária para se manter de pé dentro do game. "O Big Brother é um jogo onde o nosso maior adversário é a gente mesmo, então nos momentos que um fraquejava o outro tava ali para mostrar que o outro consegue seguir em frente.", conta ela.

"Eu tenho um amor extremamente grande por ele, por enquanto nossa amizade é algo que vou levar para sempre", finalizou a grande campeã do BBB23.

"A gente não sabe o que vai acontecer da vida, mas nossa amizade é algo que vou levar pra sempre!" #MaisVocê #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/NjaceUbvPM — TV Globo 📺 (@tvglobo) April 26, 2023













O reencontro na íntegra pra vocês!!! 🪢💖



AMANDA NO MAIS VOCÊ pic.twitter.com/hbtNgRSmgp — Amanda Meirelles 🤙🏼 (@draameirelles) April 26, 2023