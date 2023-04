Reprodução / Instagram 26/04/2023 Bruna divide opiniões com look para o dia 101

Bruna Griphao surgiu na porta dos estúdios Globo para gravar o dia 101 do “BBB 23” nesta quarta-feira (26). A terceira colocada publicou no Instagram um registro do momento e o look escolhido dividiu opiniões dos seguidores.

A atriz optou por uma camisa e saia branca, com um espartilho marrom dividindo as peças, além de uma meia calça e salto, também brancos. A roupa instigou comentários dos internautas.





“Minha perfeita, cadê você?”, perguntou a amiga Larissa Santos. “Maravilhosa”, elogiou uma fã. Mas houve também quem questionasse o look da moça. “Inimiga da moda. Bruninha, você é uma querida, menos seus looks.”, brincou uma seguidora. “A produção que mandou essa roupa?”, questionou outra.

Durante o “BBB 23”, Griphao reclamava muito dos figurinos que a produção enviava para ela vestir durante as festas e ações. Fora do confinamento, parece que o feitiço virou contra a feiticeira.





