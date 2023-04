Reprodução/TV Globo Expulso, MC Guimê comenta final do BBB 23

MC Guimê apareceu nas redes sociais nesta terça-feira (25) para comentar sobre a final do BBB 23 . O cantor foi expulso do reality após assediar a mexicana Dania Mendez.

No perfil do Twitter, o ex-BBB relembrou a trajetória no programa e comemorou os frutos conquistados.





"Hoje é a final desse jogo que eu realmente joguei!!! Desejo boa sorte para as 3 finalistas que foram minhas aliadas lá dentro e fizeram por merecer. Aqui se encerra um ciclo que com certeza vou tirar muitos aprendizados", escreveu ele.

Além disso, o funkeiro agradeceu pelos fãs. "Valeu a todos (as) fãs que somaram nessa grande família e estão comigo na caminhada! Deus abençoe sempre. Fé e marcha", completou.

Vale lembrar que MC Guimê e Cara de Sapato, expulsos pelo assédio, e Bruno Gaga, desistente, não participam do reencontro dos ex-participantes na final do programa.

Hj é a final desse jogo q eu realmente joguei!!! #BBB23

👑👼🏽👼🏽📞📞🃏



Desejo boa sorte p/ as 3 finalistas q foram minhas aliadas lá dentro e fizeram por merecer.

Aqui se encerra um ciclo q com ctz vou tirar mtos aprendizados…



Vlw a todos(as) fãs q somaram nessa grande família… pic.twitter.com/xF764PjdOV — MC GUIME 💎 (@mcguime) April 25, 2023





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente