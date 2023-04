Reprodução/ Instagram/ Globoplay Gil do Vigor reclama de ataques de torcida de Amanda

Nesta terça-feira (25), Gil do Vigor usou o Twitter para reclamar dos ataques que vem recebendo da torcida de Amanda, do "BBB 23". Segundo ele, os comentários começaram após ele comentar sobre a exibição dos VTs das finalistas.

"Eita que bando de fãs chatos! Nunca falei nada contra sua favorita, sempre fui respeitoso mas vocês se esforçam para que as pessoas peguem ranço viu?! Eu hein!! Boa sorte…", escreveu o ex-BBB 21.

Um internautas comentou o post de Gil indignado que os fãs de Amanda que teriam o atacado: "Que triste Gil.. não acredito que seja fã da Amanda não.. não é possível ..precisamos transmitir o carinho que ela transmite lá dentro".

Gil respondeu e explicou porque a torcida se irritou: "Pior que é! Só porque eu comentei 'Lindo VT' e já vieram atacando em bando. Deus me livre, já apaguei e segui minha vida, Deus é mais".

Eita que bando de fãs chatos! Nunca falei nada contra sua favorita, sempre fui respeitoso mas vocês se esforçam para que as pessoas peguem ranço viu?! Eu hein!! Boa sorte… — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) April 25, 2023









