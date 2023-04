Twitter Juliette e Gil do Vigor participaram do "BBB 21"

Na noite da última segunda-feira (25), Gil do Vigor usou o Twitter para relembrar a participação dele no "BBB 21". Juliette, que foi aliada e rival dele na edição, comentou a post do economista e chamou a atenção da web. A conversa provou que os dois continuam com a amizade firme e forte do lado de fora.

Gil falou da emoção que sentiu ao ver as finalistas do "BBB 23" assistindo os VTs das trajetórias delas. "Eu abro o TT, vejo os VTs das finalistas e começo a chorar lembrando do meu. Eu não fui finalista, o eterno BARRADO da final mas eu agradeço demais a produção por ter me dado a oportunidade de ver minha trajetória ainda dentro do BBB. Medos, é difícil entender o que fazemos quando estamos com medo e inseguros de quem nós somos. Eu tive tanto medo mas sou grato por agir mesmo com medo! Hoje, eu tenho tanta gratidão em meu coração. As finalistas do BBB, parabéns! Mas só um detalhe, eu vou entrar na quarta e fazer inveja e todossss kkkk e vou ficar la pra sempre e Boninho que mande os Dummy pra me pegar", escreveu o semifinalista do "BBB 21".

Juliette, então, comentou: "Você fez história". Gil aproveitou a resposta para agradecer a campeã da edição dele. "Eu te amo para sempre! Obrigado por me ensinar tanto, por sua paciência e por seu amor. “Tudo já está bem” disse Tiago e afirmado por você minha amiga", disse o economista.

Eu te amo para sempre! Obrigado por me ensinar tanto, por sua paciência e por seu amor. “Tudo já está bem” disse Tiago e afirmado por você minha amiga. — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) April 25, 2023