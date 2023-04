Foto: Reprodução/Globo BBB23: Finalistas experimentam look da final e internautas brincam





As grandes finalistas do BBB23, Aline Wirley, Amanda e Bruna Griphao estão se preparando para a grande final do reality que ocorre na noite desta terça-feira (25).



E logo de manhã, as sisters passavam o tempo enquanto experimentavam os lookinhos que irão usar na grande noite, mas claro que os internautas não perdoaram o momento e vários memes foram criados.













Bruna Griphao foi a primeira a experimentar o look escolhido para a grande final. A sister escolheu um vestido dourado com muito brilho, para marcar uma das noites mais esperadas por elas.

Já Amanda optou por um vestido prateado cheio de brilhos, que chegou a ser comparado com o look de Juliette, vencedora do BBB21, nas redes sociais. " Depois da Ju virou tradição os finalistas de vários realitys usarem uma peça na cor prata com muito brilho na final, kkkkkkkkkk.", escreveu um internauta.

"A Bruna reclamou de todos os figurinos de todas as festas e escolhe esse vestido pra final... tsc tsc tsc", escreveu outra internauta.

Look da Bruna e da Amanda para a grande final de hoje. #BBB23 pic.twitter.com/AYyxhzXrJZ — Central Reality #BBB23 (@centralreality) April 25, 2023









Quero ver ela olhando todo mundo lindo na final e não poder colocar a culpa na produção porque o look não è tão bonito quanto das outras meninas porque esse ela levou de casa. — Cretinas da Key 🇧🇷🇨🇦 Xita (@LillyBuaiz) April 25, 2023









só roupa horrenda, pra combinar com a vencedora — cawel (@cawel_) April 25, 2023





Depois da Ju virou tradição os finalistas de vários realitys usarem uma peça na cor prata com muito brilho na final, kkkkkkkkkk. — Marcos Vinicius🌵🦁 (@marcosvinijose) April 25, 2023









Até o momento, Aline Wirley não experimentou o look escolhido para a grande final, mantendo um grande mistério no ar. Muitos internautas apostam que o look utilizado por Aline no último paredão, era o escolhido por ela para a final, mas nada foi confirmado oficialmente.

CHOCADO! Enfrentando todas as três torcdas do Top 4, Bruna Griphao sobreveu ao último paredão do #BBB23 . Com 49.98% dos míseros 22.183.853 milhões de votos do público, Larissa Santos foi a eliminada. Bruna recebeu 41.95% e Aline Wirley apenas 8.07%. Mais alguém surpreso aí? pic.twitter.com/vCy7OLQxwm — Mais Novela (@maisnovela_) April 24, 2023