Cezar Black X Quarto Deserto

Chateado com o "Fundo do Mar", Cezar Black trocou de quarto na reta final do programa e foi humilhado por Amanda, Aline, Larissa e Bruna. O quarteto sugeriu que o enfermeiro dormisse no chão, mesmo tendo cama para todos no quarto. Em outra briga, Bruna foi para cima de Black.