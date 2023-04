Reprodução / Globoplay 25.04.2023 Aline Wirley

Faltando poucas horas para a grande final do “BBB23”, Aline Wirley foi flagrada na área externa da casa mandando um recado para o marido, o ator Igor Rickli, nesta terça-feira (25).

Com palavras carinhosas e emocionantes, Aline expressou sentimentos de saudades para o amado.





"Amor, Igor, a gente tem que conversar tanto. A gente vai conversar tanto, eu tenho tanta coisa pra te contar. Saudades de você, se não fosse você meu amor, quanta força você me dá. Senti você em cada momento aqui", comentou Aline Wirley.

A cantora ainda fez uma declaração de amor ao marido, demonstrando o quanto o valoriza: "Eu te amo muito, é muito bom ser amada por você. Amor da minha vida", afirmou.

Aline disputa o prêmio do reality, no valor de R$ 2,8 milhões, contra Bruna Griphao e Amanda Meirelles.









