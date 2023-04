Reprodução Aline Wirley, Amanda ou Bruna Griphao? Parcial revela a campeã

Daqui a algumas horas o público saberá quem é a mais nova milionária. Aline Wirley, Amanda e Bruna Griphao disputam o prêmio do BBB 23 .

Segundo a parcial do iG Gente das 22h20, a cantora do Rouge deve levar os R$2.880.000 para casa com 45,5% dos votos.

Quem fica em segundo lugar é a médica, com 38,2% dos votos e, em terceiro, a atriz, com 16,4%.





Reprodução Enquete BBB 23





