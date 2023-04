Reprodução/Globo - 24.04.2023 Patrícia Ramos e Vivian Amorim comandaram bate-papo com eliminados do 'BBB 23'

Após receber críticas dos internautas, Patrícia Ramos rebateu os comentários maldosos através de uma publicação no Twitter. Nesta segunda-feira (24), a apresentadora do “Bate-Papo BBB” se defendeu e afirmou que as decisões que toma durante as entrevistas com os eliminados do “BBB 23” fazem parte de “um roteiro a ser seguido”.

No último domingo (23), Larissa foi entrevistada por Patrícia e Vivian Amorim, após ser eliminada do "BBB 23". A entrevista, porém, foi criticada por internautas pela conduta das apresentadoras, que afirmaram que a dupla estaria favorecendo a professora.

Patrícia também alegou que o público nunca estará 100% satisfeito. “Se falamos a verdade na cara, somos grossas, rudes [...] E se ‘pegamos leve’, vocês [público] nos massacram dizendo que ‘passamos pano’”, disse.

Entendam de uma vez por todas que: TUDO O QUE FALAMOS NOS PROGRAMAS É BRIFADO. Existe um roteiro a ser seguido, ordem de assuntos, além do contato com a produção durante todo ao vivo.

