Mais uma vez a recepção de Larissa fora do reality não está sendo das melhores, a 18ª eliminada do BBB23 está sendo fortemente criticada nas redes sociais pelos seguidores da ex-sister Domitila Barros.

O motivo é o fato de Larissa ter afirmado não se lembrar de ter zombado do número de seguidores de Domitila dentro do reality, sendo chamada de 'sonsa' pelos mesmos.













No "Bate-Papo BBB", Patricia e Vivian mostraram um comentário de um internauta para Larissa. "Alguém precisa contar para Larissa que depois que ela menosprezou a Domitila pelos números de seguidores, a Domi bateu e passou um milhão", disse o usuário do Twitter. Ele relembrou uma cena que aconteceu na Casa do Reencontro.

Ao ler o comentário, Larissa ficou surpresa e disse que não lembrava da fala. "Eu disse isso?", questionou ela. “Menosprezou? Meu Deus! […] Mas, se eu falei isso, eu fui muito errada”. A educadora física ainda garantiu que esse tipo de atitude não combina com ela.

Apesar de ter pedido desculpas, os internautas não perdoaram a atitude de Larissa e relembraram o momento que a sister zombou de Domitila junto de Gabriel Fop e Tina na Casa do Reencontro.

