Reprodução/ Instagram/ Globoplay Domitila ironiza Larissa na web: 'Eu disse isso ?'

Nesta segunda-feira (24), Domitila, do "BBB 23", usou o Instagram para debochar de uma fala de Larissa, que foi eliminada do reality no último domingo (23). A professora de Educação Física foi questionada sobre uma fala que teria feito contra a missa e afirmou não lembrar.

No "Bate-Papo BBB", Patricia e Vivian mostraram um comentário de um internauta para Larissa. "Algupem precisa contar para Larissa que depois que ela menosprezou a Domitila pelos números de seguidores, a Domi bateu e passou um milhão", disse o usuário do Twitter. Ele relembrou uma cena que aconteceu na Casa do Reencontro.

Ao ler o comentário, Larissa ficou surpresa e disse que não lembrava da fala. "Eu disse isso?", questionou ela. A ex-sister, então, pediu desculpas e justificou: "Não pe de mim".

Domitila, no entanto, não parece ter desculpado. Nos stories, ela afirmou que acordou com diversas mensagens de amigos e fãs sobre a cena. "Domitila Barros está na boca no povo", completou. A miss, então, imitou Larissa em tom de ironia. "Eu disse isso?", questionou a recifense.

Domitila imitando a Larissa no bate-papo com o eliminado: “eu disse isso?” #BBB23 pic.twitter.com/u0VXMApkd7 — Central Reality #BBB23 (@centralreality) April 24, 2023













