Reprodução/Instagram Bruna Biancardi exibe barriguinha da primeira gestação

Bruna Biancardi, que está grávida de Neymar, avisou que "está aberta a temporada de fotos com a mão na barriga". No Instagram, ela compartilhou neste domingo (23) fotos em que aparece a barriguinha de sua recém-anunciada gestação.

Neymar já tem Davi Luca, de 11 anos, com a ex Carol Dantas, que celebrou a gestação de Bruna e do ex. Em bate-papo com os fãs no Instagra, Bruna contou que o Davi ficou feliz com a notícia, pois ele pedia por um irmão. Ainda falou sobre os palpites:"Eu acho que é baby girl. Papai acha que é baby boy".