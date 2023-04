Reprodução/ Globo Fred exalta Larissa no "Alta Horas" e web aponta deboche de plateia

No último sábado (22), a participação do ex-BBB Fred Bruno no "Altas Horas' foi exibida e uma fala repercutiu na web. O ex-brother exaltou Larissa, com quem teve um affair no "BBB 23", e recebeu reações curiosas de uma mulher da plateia.

Fred destacou o companherismo, coragem e posicionamento da professora de Educação Física no jogo. "Ela é uma figura extremamente importante para essa edição do Big Brother e, obviamente, extremamente para mim também", completou o ex-BBB.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!



Algumas pessoas da plateia acharam a fala do youtuber carinhosa, já outros não consguiram esconder as expressões de dúvida, como uma mulher, que gerou comentários na web.

🚨VEJA: Mulher da plateia do #AltasHoras debocha de Fred quando ele diz que Larissa foi essencial no jogo do #BBB23 . pic.twitter.com/sev3Ku1JTi — CHOQUEI (@choquei) April 23, 2023





a ícone ouvindo o fred falar da larissa pic.twitter.com/RxkU6RMroM — ؘmari apocalíptica (@taychapada) April 23, 2023

a cara da menina atrás do Fred é a reação do Brasil inteiro vendo ele falando isso da Larissa KKKKKKKKKKK #AltasHoras pic.twitter.com/220Lc0acUC — igor coutinho (@igorcoutinh_) April 23, 2023





Morrendo com a diva reagindo a fred falando da Larissa #altashoras #bbb23 pic.twitter.com/JJziKqsObh — Nat (@natiflix) April 23, 2023





























Em outro momento do programa, Fred falou do affair com Larissa fora do jogo. O ex-brother afirmou que não conseguiu conversar com a sister sobre o assunto, mas que está esperando ela aqui fora. "Estou ansioso", disse o youtuber sobre reencontrar a professora de Educação Física.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente