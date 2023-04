Reprodução/Fábio Rocha BBB 23: Ricardo Alface é eliminado

O Top 4 do BBB 23 está formado! Nesta quinta-feira (20) Ricardo Alface foi eliminado do programa com 68,86% dos votos, sendo assim, Larissa conquistou uma vaga para a reta final.

Em um paredão duplo, a sister recebeu 31,14% dos votos, exibindo a força da sua torcida.





Já no início do ao vivo, os fãs apontaram uma indicação da produção para a eliminação de Alface. Isso porque eles exibiram um VT de todos os participantes pretos da casa.





No discurso de Tadeu Schmidt, ele exaltou a participação do brother, que se entregou pro jogo com estratégias, romance, brigas e mais.

Com os palpites da eliminação, o prêmio final do programa está em R$2.820.00. Agora, o reality show está sendo disputado pelas aliadas Aline, Amanda, Bruna e Larissa.





