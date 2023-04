Reprodução/Globo - 19.04.2023 Larissa e Ricardo Alface estão em paredão duplo no 'BBB 23'





Após a eliminação de todos os integrantes do quarto fundo do mar, o resultado paredão duplo do "BBB 23" não deve trazer surpresas aos espectadores. Na manhã desta quinta-feira (20), Larissa Santos segue como a favorita para continuar na reta final, enfrentando a berlinda com Ricardo "Alface" Camargo.

Segundo a enquete do iG Gente, Ricardo lidera as intenções de internautas e deve ser eliminado com 55,6% dos votos. Já Larissa apresenta uma distância confortável do biomédico, com 44,4% dos votos.



Reprodução/Twitter iG Gente - 20.04.2023 Larissa e Ricardo estão em paredão duplo do 'BBB 23'









Além de revelar a eliminação de um dos participantes, o programa desta quinta-feira ainda definirá o primeiro finalista da edição. Após a saída de um dos emparedados, o Top 4 vai disputar a prova final do "BBB 23" e, quem vencer, escapa da última berlinda da temporada.

Quem deve ser eliminado do #BBB23 ? Larissa ou Ricardo Alface? — iG Gente (@iggente) April 19, 2023





