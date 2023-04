Reprodução / Multishow 19.04.2023 Domitila recebe homenagem de Deise Nunes, primeira Miss negra

Domitila Barros continua chamando atenção após sair do “BBB 23”. Nesta quarta-feira (19), a modelo recebeu uma homenagem de Deise Nunes, a primeira mulher negra a receber o título de Miss Brasil.

Durante o programa “BBB – A Eliminação”, Deise, que foi Miss em 1986, deixou uma mensagem para a Miss Alemanha 2022. “Saiba que a tua participação no BBB 23 foi muito importante, pois desde jovem, como eu, se dedica as causas sociais. Você com seu coração generoso é motivo de muito orgulho para todas nós.”, elogiou.





A sister se emocionou e ficou lisonjeada com a homenagem. “Eu me emociono, porque eu sai não faz nem 24h e é muita coisa que você vê e que escuta e receber esse vídeo é muito legal.”, explicou a modelo, com lágrimas nos olhos.

Na última terça-feira (19), Domitila Barros foi eliminada do "BBB 23" após receber 59,94% dos votos em um paredão contra Larissa e Amanda. Mas, mesmo com a maior porcentagem de votos do público, a ex-sister ganhou o carinho de diversos famosos, que a consagraram como a "campeã moral" da edição.

Domitila recebeu um recado de Deise Nunes, a primeira mulher preta a conquistar o título de Miss Brasil (1986) e a 6ª colocada do Miss Universo. Deise também se dedica às causas sociais antirracistas. #BBBAEliminação



DOMITILA NA A ELIMINAÇÃO pic.twitter.com/kjLyIHt5Qz — Domitila Barros 🦁 (@domitila_barros) April 20, 2023









