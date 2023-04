Reprodução / Globoplay Amanda e Linn da Quebrada

Linn da Quebrada provocou a ira das Docshoes na noite desta quarta-feira (19). A cantora debochou do favoritismo de Amanda Meirelles dentro do “BBB 23”, afirmando que a sister vai ganhar o prêmio do reality sem “sair da cama”.

“Outra coisa, tá correndo um babado de conseguir grana de maneira rápida e fácil, rolando nos grupos de zap. Alguém sabe me dizer se eh realmente real ou eh surreallity? Uma amiga pediu pra perguntar.”, escreveu a cantora pelo Twitter.





Junto do texto, Linn compartilhou um meme de Amanda com os dizeres “Ganhe 2 milhões sem sair da cama” e fazia referência aos inúmeros takes em que a sister foi gravada deitada durante o confinamento.

O comentário causou uma revolta nas redes sociais de Linn. Os fãs que torcem para Amanda criticaram o posicionamento da cantora. “Logo você falando isso? Se enxerga mana”, atacou uma internauta. “Lamentável”, disse outra.

