Reprodução/Globo - 19.04.2023 Larissa e Ricardo Alface estão em paredão duplo no 'BBB 23'





A eliminação de Domitila Barros nesta terça-feira (18) promoveu uma nova formação de paredão com o Top 5 do "BBB 23". Bruna Griphao garantiu a liderança e colocou Ricardo "Alface" Camargo na berlinda. Larissa Santos caiu na disputa dupla como a mais votada da casa.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

Segundo a parcial das 6h da enquete do iG Gente, Ricardo apresenta mais chances de ser eliminado, com 83,3% dos votos. Com apenas 16,7% das intenções de internautas, Larissa deve permanecer no jogo e consolidar uma final da edição com sisters do quarto deserto - grupo formado também por Bruna e Aline Wirley.

Reprodução/Twitter iG Gente - 19.04.2023 Larissa e Ricardo enfrentam paredão do 'BBB 23'

















Diante da conclusão do "BBB 23" se aproximando, o apresentador Tadeu Schmidt também aproveitou para explicar como será a dinâmica até a conclusão do reality. O resultado do paredão duplo será revelado nesta quinta-feira (20), mesma data em que ocorre a prova do finalista e um dos participantes já garantirá uma vaga na final.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

Vote abaixo na enquete do iG Gente e veja quem deve sair do reality show:



Quem deve ser eliminado do #BBB23 ? Larissa ou Ricardo Alface? — iG Gente (@iggente) April 19, 2023





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.