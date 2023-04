Reprodução/TV Globo Enquete BBB 23 aponta disputa acirrada entre Larissa e Alface

Mais um paredão formado no BBB 23 e, desta vez, duplo! Larissa e Ricardo Alface disputam os votos do público pela permanência na casa.

De acordo com a parcial das 12h do iG Gente, a briga entre os rivais está bem acirrada. O brother lidera com 51,7% dos votos e a sister com 48,3%.

Reprodução Enquete BBB 23









O resultado do paredão duplo será revelado nesta quinta-feira (20), mesma data em que ocorre a prova do finalista e um dos participantes já garantirá uma vaga na final.

Aproveite para votar:

Quem deve ser eliminado do #BBB23 ? Larissa ou Ricardo Alface? — iG Gente (@iggente) April 19, 2023





