Reprodução/Globo - 19.04.2023 Domitila Barros foi eliminada do 'BBB 23'





Domitila Barros foi eliminada do "BBB 23" na reta final do programa e gerou indignação de fãs e famosos nas redes sociais. Além criticarem a saída da ativista social, internautas ainda reprovaram o discurso conduzido por Tadeu Schmidt ao anunciar a eliminação.

O apresentador citou uma "guerra" dos grupos da casa, observando que a miss Alemanha era a única representante do quarto fundo do mar. Após elogiar Amanda Meirelles e Larissa Santos, Tadeu finalizou: "Como diria a filósofa contemporânea mais querida da atualidade: 'Você é farinha. Pode ser pão, pode ser bolo, mas você é farinha'. Acabou o Fundo do Mar. Quem sai é você, Domitila".

E mais um discurso do Tadeu que me deixou assim 👏👏👏 #BBB23 #BBBNoGloboplay pic.twitter.com/9ApryGbQMY — globoplay 💐 (@globoplay) April 19, 2023





Espectadores criticaram a conduta do apresentador e analisaram como Tadeu poderia ter feito um discurso mais marcante, comparando com o caso da eliminação de Gil do Vigor do "BBB 21". A saída do economista acontece em um panorama semelhante ao de Domitila, já que a sister deixou o programa na reta final e com muitos admiradores, assim como foi com o ex-brother.





"Não suporto o Tiago Leifert, mas a Domitila merecia muito um discurso parecido com esse aqui que o Gil recebeu. Tadeu Schmidt, volta para o 'Fantástico'", opinou uma pessoa no Twitter. "Pelo menos o Leifert eliminou o Gil com um discurso histórico. Tadeu nem para isso presta. Ódio", lamentou outra.

"É vergonho o tratamento que a produção deu a Domitila, que se jogou 800% ao programa e na eliminação tem que dividir discurso com básicas que ninguém vai lembrar. Tadeu parabéns ser medíocre desse jeito também", reprovou mais uma. Confira abaixo as críticas na íntegra:

não suporto o tiago leifert mas a domitila merecia muito um discurso parecido com esse aqui que o gil recebeu… tadeu schmidt volta pro fantástico!!! pic.twitter.com/pCwthCRX28 — matheus (@whomath) April 19, 2023





Pelo menos o Leifert eliminou o Gil com um discurso histórico.

Tadeu nem pra isso presta. Ódio. pic.twitter.com/KtLRRGWatB — jupa (@whoisjupa) April 19, 2023





"Acabou Fundo do Mar"



Black e Sarah foram exaltados, Domitila teve discurso de derrota. Triste o descaso que fizeram com a protagonista, e quando eu digo que o Tadeu tem culpa, é pq ele tem — Slayer (@_MrSlayer) April 19, 2023





É vergonho o tratamento que a produção deu a Domitila que se jogou 800% ao programa e na sua eliminação tem que dividir discurso com básicas que ninguém vai lembrar. Tadeu parabéns ser medíocre desse jeito também e um mérito #BBB23 — Filhos da Domitila 🦁 (@filhosdaDomi) April 19, 2023





O discurso do Tadeu foi tão básico para o fenômeno que foi a DOMITILA BARROS, ela merecia algo marcante e único. ✨ #BBB23 pic.twitter.com/Pt5PZyjzRf — Alfinetei (@ALFINETEI) April 19, 2023





