Última liderança

O programa ao vivo desta terça-feira (18) começou com a eliminação de Domitila Barros, com 59,94% dos votos do público. Tadeu Schmidt deu continuidade à dinâmica ao instruir o Top 5 sobre a última prova do líder do "BBB 23". Bruna Griphao se destacou na competição e ganhou a liderança, já garantindo uma vaga no Top 4 da edição.