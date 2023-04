Reprodução Tiago Leifert explica ausência do canal e cita quadro da filha Lua

O jornalista Tiago Leifert voltou a se apresentar no canal do YouTube nesta segunda-feira (17). Afastado por quatro meses da rede social, Leifert explicou que ausência foi para cuidar da filha Lua, de 2 anos, que faz tratamento contra um câncer no olho.

"Não estava de férias. Todos sabem os problemas que estamos passando aqui em casa e tivemos que parar, isso foi importante", alegou o jornalista, sem detalhar a situação.

Voltando a normalidade, Tiago Leifert prometeu continuar com a produção de conteúdo na plataforma.

"Agora a gente voltou e o bebê tigre tem muitos compromissos no período da tarde, então de manhã é melhor para mim. E também identifiquei que as pessoas assistem mais o programa gravado do que ao vivo, então fica melhor também para fazer cortes".

Fruto do casamento com a jornalista Daiana Garbin, Lua foi diagnosticada com retinoblastoma, um câncer raro que atinge a retina.

Embora o casal seja reservado, em fevereiro, Daiana publicou um registro em família onde os seguidores notaram o crescimento da garota. "Minha menina", dedicou a mãe na legenda.