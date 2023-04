Reprodução / Twitter 19.04.2023 Sarah Aline, Domitila Barros e Cezar Black

Eliminados do “BBB 23”, Sarah, Domitila e Cezar Black ainda tem uma agenda cheia para cumprir pós-reality. O trio do Fundo do Mar esteve junto nos camarins do Projac, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (19).

Sarah Aline compartilhou nas redes sociais o momento do encontro com os colegas e recebeu elogios dos seguidores. “Meus finalistas. Meu pódio.”, declarou uma fã do grupo. “Se o mundo fosse justo, vocês seriam o Top 3 desse BBB”, disse uma internauta indignada com as eliminações.





Cezar Black também compartilhou um pouco do dia nos estúdios da Rede Globo. O enfermeiro brincou ao entrar em um camarim “preparado especialmente” para ele.





“Olha que gracinha! Muitas perucas, de todos os estilos!”, zombou o brother ao mostrar imagens da sala com diversos modelos do adereço que marcou a passagem de Cezar pelo reality.





