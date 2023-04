Reprodução Pai de Sarah sofre abordagem em hotel e questionam se ele é hóspede

O pai de Sarah Aline, eliminada do "BBB 23", relatou um episódio constrangedor com a segurança do hotel em que estão hospedados. Vagner Rodrigues teria sido abordado e interrogado pela equipe por não acreditarem que ele era hóspede do local.

Nesta terça-feira (18), o pai da psicologa publicou no Instagram um vídeo agradecendo o carinho dos fãs e relatando a situação com a segurança do hotel.

"Bom dia #teamsaraline a Gigante Preta acordou muito bem as 10 e vai dar um tapa no chimbéu (arrumar o cabelo). Hoje é dia de folga para nós!", inicou.

"Eu estou louco para dar entrevistas que nem ela, mas o máximo que eu arrumei foi ser entrevistado pelos seguranças do hotel que não acreditaram que eu era hóspede", comentou.

Nos comentários, internautas e fãs de Sarah ficaram indignados com a situação. "Sinto muito pela situação racista que sofreu no hotel", lamentou uma seguidora.

"Está tudo bem, já sou pós-graduado nesta situação. Obrigado pela preocupação", respondeu Vagner.