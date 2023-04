Alface prejudicou

Apesar do carinho nítido no romance com Ricardo "Alface" Camargo, formar um casal com o biomédico atrapalhou a sister no quesito do jogo. O brother mostrou hipocrisia ao não colocá-la como prioridade, enquanto articulava com as sisters do quarto deserto. Defender o participante fez com que Sarah se desgastasse no reality e protagonizasse uma série de DRs desnecessárias.