Reprodução/Instagram - 18/4/2023 Lula e Cezar Black





O convite feito por Lula (PT) para o ex-BBB Cezar Black deu o que falar nas redes sociais. O presidente da República convidou o ex-participante do "BBB 23" para uma cerimônia de assinatura do projeto de lei (PL) do piso salarial da enfermagem, nesta terça-feira (18), e aproveitou para mandar um recado ao baiano.

Leia também Lula convida Cezar Black para assinatura do piso da enfermagem





Através do Twitter, Lula comemorou a oportunidade de conhecer o enfermeiro que participou do reality da Globo. "Que bom que você estará aqui", escreveu o atual presidente da República.

Cezar Black contou aos fãs do convite e se mostrou emocionado com a conquista dos enfermeiros do Brasil. "Uma notícia fantástica: fui convidado pela presidência da República para estar presente na cerimônia de assinatura da PL do piso da enfermagem. Que maravilhoso, estou muito feliz, chega estou emocionado aqui", disse Cezar Black.

Que bom que você estará aqui. — Lula (@LulaOficial) April 18, 2023





A interação entre o ex-BBB e o presidente do Brasil empolgou parte da web. "Foi para isso que fiz o L ! O amor venceu", escreveu um perfil no Twitter. "Saiu do BBB para o melhor governo! Que pós", vibrou uma fã de Cezar Black. "Parabéns, presidente. Black representa a enfermagem e o convite foi merecido", disse uma internauta.

A solenidade para assinatura e envio do PL está prevista para às 17h30 desta terça-feira (18), segundo a agenda de Lula. "Muito feliz, muito grato. Acho que foi Deus que mandou eu sair da casa para viver esse momento", completou Cezar Black. O novo piso prevê que profissionais da enfermagem recebam a partir de R$ 4,7 mil. Técnicos, no mínimo, R$ 3,3 mil. Já auxiliares e parteiras R$ 2,3 mil.