Cezar Black, ex-participante do "BBB 23", foi convidado pelo presidente da República Lula (PT) para participar da cerimônia de assinatura do projeto de lei (PL) do piso salarial da enfermagem.







A cerimônia acontece nesta terça-feira (18). O enfermeiro chamou a atenção do público do "BBB 23" ao pedir, diversas vezes, o reajuste do piso salarial da enfermagem em depoimentos até no "Raio-X".

Boa tarde, marinheiros!



Nosso space de hoje será remarcado porque nosso capitão foi convidado para participar de um marco histórico para enfermagem brasileira! Assinatura do Presidente da República: Sr. Luís Inácio Lula da Silva, que irá garantir o piso salarial da enfermagem. pic.twitter.com/jyjeMgzTk3 — Cezar Black ⚓️ (@cezarblackk) April 18, 2023





"Uma notícia fantástica: fui convidado pela presidência da República para estar presente na cerimônia de assinatura da PL do piso da enfermagem. Que maravilhoso, estou muito feliz, chega estou emocionado aqui", comemorou Cezar Black.

A solenidade para assinatura e envio do PL está prevista para às 17h30 desta terça-feira (18), segundo a agenda de Lula. "Muito feliz, muito grato. Acho que foi Deus que mandou eu sair da casa para viver esse momento", completou Cezar Black.

O novo piso prevê que profissionais da enfermagem recebam a partir de R$ 4,7 mil. Técnicos, no mínimo, R$ 3,3 mil. Já auxiliares e parteiras R$ 2,3 mil.