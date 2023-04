Reprodução/TV Globo BBB 23: Tadeu Schmidt dá cutucada no público sobre votação

Tadeu Schmidt chegou com a língua igual chicote no ao vivo desta segunda-feira (17) no BBB 23 . O apresentador aproveitou a transmissão para mandar um recado para o público.

Encarando um paredão de Amanda, Domitila e Larissa, o artista cutucou os telespectadores que reclamam do resultado da eliminação.





"Bora votar pessoal, bora votar. Não adianta lamentar depois", disse ele.

A grande rivalidade desta berlinda está entre Larissa e Domitila. E tudo ganhou mais força após Juliette pedir pela permanência da miss Alemanha, o que faz com que a votação fique acirrada entre os fãs de Amanda e da ex-BBB, os cactos.

