Divulgação/ Globo Amanda, Domitila e Larissa estão no paredão

No último domingo (16), foi formado mais um paredão no "BBB 23". Amanda, Domitila e Larissa estão na berlinda e disputam o voto do público para permancer na casa. De acordo com a enquete do iG Gente, a professora de Educação Física pode sair, de novo, do programa.

Larissa já foi eliminada do programa e conquistou uma segunda chance na repescagem. O paredão que eliminou a sister foi contra Cezar, Domitila e Ricardo. Agora, a professora de Educação Física enfrenta a miss mais uma vez e pode ser sair de vez do reality.

Na parcial do 12h da enquete do iG Gente, Larissa lidera a disputa com 54,8% dos votos. Domitila é segunda mais votada, com 37,1%.

A torcida de Amanda está se dedicando para salvar a médica. A sister aparece em último, com 8,1% dos votos.

Reprodução/ Twitter Parcial do 12h da enquete do iG Gente sobre o "BBB 23"





Quem deve ser eliminado do "BBB 23"? #BBB23 — iG Gente (@iggente) April 17, 2023









































