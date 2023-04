Reprodução/ Globo Sarah esteve no "Mais Você" após eliminação

Nesta segunda-feira (17), Sarah, que foi eliminada do "BBB 23", esteve no "Mais Você" para falar da trajetória que teve no reality. No bate-papo, ela falou sobre a relação que teve com Ricardo no programa e confessou que desconfiou do brother ter mentido para ela.

A psicóloga contou sobre a noite que falou "eu te amo " para Alface. "Esse dia foi muito engraçado porque foi muito do'saiu sem querer'. Foi muito espontâneo e fiquei na hora extremamente constrangida. E eu sou muito fácil de amar. Eu consigo gostar muito das pessoas e o eu te amo é franco."

Ana Maria, então, questionou a opinião da ex-sister sobre a reação do brother. Ricardo não falou "eu te amo" de volta e chorou após a declaração. "Esse dia foi muito especial para mim. E é isso. Sou eu sentindo. Ele não falou nada, mas não parou de chorar. O choro dele diz também muita coisa. Foi porque eu quis. Saiu, sem querer, e a emoção dele me deixou chocada", afirmou ela.





Em seguida, a apresentadora perguntou sobre a vitória de Sarah na prova do Anjo. Ricardo e Sarah disputaram a fase final da dinâmica e internautas começaram a desconfiar de que o brother poderia ter perdido para a psicóloga ganhar e imunizar ela. Ele, inclusive, disse para as sister di grupo Deserto que tudo teria sido "uma estratégia".

Ana Maria mostrou a cena para Sarah, que se mostrou incomodada. Ela afirmou que já tinha desconfiado do brother por ele ter falado que se sentiu culpado por ter pedido a prova. "A partir do momento que ele diz que vem um sentimento de culpa, talvez alguma coisa alí tenha incomodado na própria atitude. É, de fato, um jogo, lá dentro a gente está alí para fazer tudo para ganhar. Eu não teria uma atitude assim para tirar vantagem dele, talvez seja por isso que estou aqui fora da casa".

A ex-sister, então, afirmou que escolheu acreditar em Ricardo, mas diz que faz sentido as pessoas questionarem e que a fala dela fez, realmente, a atitude paracer "questionável".

Sarah falando sobre a frase: "É tudo estratégia" do Ricardo #BBB23













Sarah quer conhecer Alface melhor aqui fora

No Rede BBB, Sarah também falou de Alface e revelou que quer conhecer o brother melhor aqui fora. "Eu até chorei ao pensar que "meu Deus [ o affair] vai ficar aqui nessa casa", disse a ex-sister, que foi questionada por Patricia Ramos e Vivian Amorim.

Ela, no entanto, ponderou: "Mas eu tenho a sensação que aqui fora nossa vida... (...) Sei que ele está animado para conhecer o mundo aqui fora. Mas, óbvio, queria muito ter o Facinho aqui num lugar de aconchego.