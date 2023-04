Reprodução/Instagram Expulso do BBB 23, Sapato é criticado ao opinar sobre paredão

Cara de Sapato deu o que falar nesta segunda-feira (17) ao opinar sobre o atual paredão do BBB 23 . A disputa está entre Amanda, Domitila e Larissa.

O lutador de MMA comentou uma publicação de Gil do Vigor a favor de Domitila e contra Larissa.





"Vigorentos e vigorosos! Respeito a decisão e torcida de vocês, mas eu estive ao lado da Domitila desde o início e não irei soltar a mão dela. Eu gosto dela, do jogo dela, da naturalidade e a forma como ela se permite errar e acertar! Ela é de verdade. Vamos de #FicaDomitila e #ForaLarissa (Olha ela aí usando o emoji do vigor). E vamos fazer mutirão aqui sim porque a pernambucana não será eliminada e se for, será depois de lutarmos muito", escreveu o economista.

😢 — Cara de Sapato (@caradesapatojr) April 17, 2023





Expulso do BBB 23, Sapato respondeu o tweet com um emoji de carinha triste, não aprovando a decisão do ex-BBB.

Rapidamente, os internautas rebateram a atitude do lutador.

Gente mas que falta de noção. Agora o Gil não pode apoiar a Domitila?????? — Sky 🦁🌵 (@hitfolklore) April 17, 2023









E como tá a investigação do seu inquérito "kerydo"? — Comenta TV Geral 🧺 ☢️ 🦁🤴🏾💅🏿🤞🏾 (@ComentaTVGeral) April 17, 2023









Você não deveria estar recluso para realmente se mostrar minimamente arrependido???? — 🌵Thaty 💅🏿🦁🤴🏿 (@thatyscott) April 17, 2023









+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente