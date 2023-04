Reprodução/TV Globo Enquete BBB 23: com duelo de rivais, sister do deserto pode ser eliminada

A casa está ficando grande no BBB 23 . O paredão desta vez conta com Amanda, Domitila e Larissa, e conta com a votação do público para a permanência na casa.





Segundo a enquete do iG Gente, a professora de educação física corre o risco de ser eliminada. A sister enfrenta a miss Alemanha pela segunda vez.

Na parcial das 18h, Larissa conta com 52,1% dos votos, Domitila com 39,9% e Amanda com 8%.

Reprodução Enquete BBB 23





+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

Aproveite para votar:

Quem deve ser eliminado do "BBB 23"? #BBB23 — iG Gente (@iggente) April 17, 2023





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente