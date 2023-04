Reprodução / Globoplay 17.04.023 Domitila e Ricardo no BBB

Ricardo Alface e Domitila Barros conversaram nesta segunda-feira (17) sobre as expectativas de um possível relacionamento do brother com Sarah Aline, que foi eliminada no último Paredão do “BBB 23”.

"Eu lembro que ela falou isso de ter medo lá fora, da gente lá. Eu falei pra ela: 'O que posso te falar é o seguinte: de coração, quando eu sair daqui, a única coisa que vou querer fazer é minha família'. Estou há um ano longe da minha família", diz Ricardo.





"É um ano mesmo, última vez que vi minha mãe foi em abril", conta o participante. "Eu falei pra ela que quero curtir minha família. A minha prioridade nesse momento vai ser minha família. E eu vou tentar fazer alguma carreira. Fazer meu pé de meia. Não vou poder dar atenção 100%", explica ele.

No entanto, o biomédico deixa claro que deseja ter Sarah Aline presente fora da casa do reality. "Não sei se vai ser minha mulher, namorada, esposa ou somente minha amiga, mas isso a gente vai descobrir lá fora.", diz ele.

Ricardo sobre futuro com Sarah Aline após BBB 23 pic.twitter.com/m3VhwQyjON — Só Mídias (@MidiasSo) April 17, 2023





