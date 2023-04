Reprodução/TV Globo BBB 23: Boninho alfineta Sarah e Alface após prova do anjo

Boninho resolveu dar aquela comentada nos últimos acontecimentos do BBB 23 nas redes sociais. Após a prova do Anjo, que coroou Sarah Aline, o diretor do reality cutucou a sister e Ricardo Alface.

Com o fim da prova, o brother deu o que falar ao anunciar para Bruna Griphao e Amanda que a sua dupla com a amada na dinâmica foi estratégia.





A cena foi muito discutida na web e o marido de Ana Furtada deixou a sua opinião. No perfil do Instagram, ele compartilhou um vídeo da psicóloga consolando o amando, que se disse triste com a perda.

"O carinho do anjo!", escreveu Boninho na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas também opinaram. "O anjo fazendo carinho no demônio", disse um; "Faz alguma coisa Boninho, diz que é autoimune que a gente passa pano", declarou outro; "Alface é muito gato sorrateiro, deixa ela ganhar para ser imunizado", comentou uma terceira.





