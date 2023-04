Globo/Paulo Belote BBB 23: Sarah Aline





Após o reinado na liderança, Sarah Aline venceu a prova do anjo do " BBB 23 " no início da tarde desta sexta-feira (14).







Inicialmente, a prova foi feita em duplas. Vendados, eles percorreram um labirinto vendado sendo guiado pela voz do parceiro. Ganhava a dupla que pegasse todas as bolinhas e apertasse o botão no menor tempo.

Sarah fez a prova do anjo ao lado do affair Ricardo Alface. Larissa foi dupla de Bruna Griphao, e Amanda com Aline Wirley.

O casal completou a prova em 222.968 segundos.

Sarinha e Alface ganham a prova do anjo 😍✨ #TeamSaraline #BBB23



📸Reprodução: Globoplay pic.twitter.com/BpJwKOKguy — Sarah Aline 💅🏿 (@saa_aline) April 14, 2023





Na segunda parte da prova, a dupla vencedora tinha que adivinhar quantas bolinhas vermelhas estavam dentro do cesto. O brother apostou em 148 bolinhas e a sister em 510. Chegando mais perto do correto, 653, Sarah se coroou como líder da semana.

Sarah Aline foi quem mais se aproximou do palpite e é o novo Anjo da semana😇 #BBB23 #RedeBBB #ProvaDoAnjo pic.twitter.com/Ah2eJ7XqX7 — Big Brother Brasil (@bbb) April 14, 2023





Para o Castigo do Monstro, a psicóloga escolheu Bruna e Amanda. As aliadas precisam se vestir de palhaço e se revezar no picadeiro no gramado e cada uma perde 300 estalecas.

Além disso, nesta sexta-feira (14) acontece mais uma formação do paredão e as castigadas participam de um jogo de arremesso ao vivo. Quem tiver o pior desempenho volta com 2 votos computados na votação.

😈 Sarah Aline escolheu Bruna Griphao e Amanda para o Castigo do Monstro #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/czlCQgp0xT — Big Brother Brasil (@bbb) April 14, 2023





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente