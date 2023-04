Reprodução/TV Globo BBB 23: Bruna se irrita após perder estalecas

Bruna Griphao se irritou com o jogo do BBB 23 na tarde desta sexta-feira (14). Enquanto colocava a roupa do castigo do monstro, a sister quebrou uma das regras do programa.

A atriz falou sem microfone e perdeu 500 estalecas, porém, seguiu conversando e, por isso, perdeu mais 500.

Sem paciência, Bruna reclamou. "F*da-se, também. Tomar estalecada, tô nem aí. Não vou ter mais", disse ela.

"Tem mais uma semana, não vou poder comprar Poder Curinga. Tô nem aí. Tava economizando", seguiu.

Larissa rebateu a aliada. "Bruna, respeito... A gente tá na xepa e precisa comprar", comentou. E Aline Wirley completou. "Facilita, por favor. Isso é respeito".

