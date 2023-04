Reprodução/TV Globo Enquete BBB 23 aponta eliminação de sister do Deserto; veja parcial

Nesta quinta-feira (13) é dia de despedida no BBB 23 . Aline Wirley, Amanda e Cezar Black estão na disputa pelos votos do público para se manter no jogo, que já está na reta final.





De acordo com a parcial das 12h30 do iG Gente, a cantora lidera a votação com 46,9% dos votos.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

Na sequência, Cezar Black vem com 36, 7% e Amanda segue como coadjuvante com 16,4% dos votos.

Reprodução Enquete BBB 23





Aproveite para votar:

Quem deve deixar o #BBB23 na próxima quinta-feira (13)? — iG Gente (@iggente) April 12, 2023





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente