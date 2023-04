Divulgação / Globo Aline, Amanda e Cezar estão no 14º Paredão

O paredão formado na última terça-feira (11) terá resultado nesta quinta-feira (13). Aline Wirley, Amanda Meirelles e Cezar Black estão na berlinda e um deles deixara o “BBB 23” nesta noite.

De acordo com a parcial das 18h da enquete do iG Gente, Aline saíra do confinamento de volta para o mundo real com 49,4%, quase metade dos votos serão na cantora. Cezar Black segue como um possível eliminado com 35,8% dos votos.





Amanda Meirelles somou 14,8% dos votos e não deve correr risco. Porém, em um paredão polarizado, a médica está recebendo um sexto dos votos.





Vote abaixo na enquete do iG Gente em quem deve sair do "BBB 23":

Quem deve deixar o #BBB23 na próxima quinta-feira (13)? — iG Gente (@iggente) April 12, 2023