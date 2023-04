Reprodução / Globoplay e Instagram 13.04.2023 Cezar Black e a irmã Aline

Aline Bina, irmã do participante Cezar Black do “BBB 23”, desabafou sobre a recente briga entre o irmão e a participante Bruna Griphao em um vídeo emocionante divulgado nas redes sociais nesta quinta-feira (13).

A modelo fitness apareceu chorando e lamentando o episódio em que a atriz grita com Cezar e o chama de "machista", além de mandá-lo "virar homem".





Aline afirma que o irmão está sendo vítima de racismo dentro da casa do reality. Ela ressalta que essa não é apenas uma luta da família e amigos do Cezar Black, mas sim de todo o público e de todas as pessoas negras que estão testemunhando o racismo sendo propagado em rede nacional.

“Eu fico impressionada como que, em um país no qual grande parte é de pessoas negras, a gente ainda vivencia um racismo tão forte.”, lamentou a irmã de Cezar, destacando ser “algo surreal”.

















