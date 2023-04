Reprodução/Globo - 06.03.2023 Tadeu Schmidt

Tadeu Schmidt explicou como será a dinâmica desta semana no “BBB 23”. Nesta quinta-feira (13), o apresentador revelou que mais um paredão será formado na sexta-feira (14).

Todos disputaram a Prova do Líder desta semana. Na sexta (14), os confinados disputarão uma nova Prova do Anjo em dupla, mas apenas um deles será o anjo.





“Mais uma vez o castigo do monstro vai interferir na formação de um novo paredão”, revelou o apresentador. O anjo irá escolher duas pessoas para receber o colar vermelho e na hora do programa ao vivo da sexta (14) os dois monstros participarão de uma prova, quem perder começará a votação da casa com 2 votos a mais.

Em seguida, a formação da berlinda segue normalmente: anjo imuniza, líder indica, casa vota e o indicado do líder terá um contra golpe. Com três participantes emparedados, a votação começa e mais um participante deixa a casa no próximo domingo (16).





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.