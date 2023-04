Reprodução / Globoplay Sarah Aline no BBB 23

Em uma acalorada discussão sobre o jogo no Quarto do Líder nesta quarta-feira (12), Cezar analisa o retorno de Larissa para “BBB 23” com informações externas, quando Sarah Aline e Ricardo se envolvem em uma pequena discussão. O biomédico externa que tem dificuldade em falar e a sister reclama de ser constantemente interrompida por ele.

"Isso me incomoda muito, porque você consegue ouvir várias pessoas falando por muito tempo. Quando é minha vez de falar, você diz: 'Você fala muita informação, é muita coisa'. Calma, estou apenas compartilhando algo que me incomoda", explica Sarah.





"Eu preciso responder às coisas. Como vou responder a tudo? Não consigo organizar", explica o biomédico. A psicóloga então comenta que ambos conseguiram ouvir Cezar durante todo o discurso sem interrompê-lo por falar demais.

"A partir de agora, vou me policiar para falar apenas o que você quer ouvir, mas não diga que não consegue entender o que estou dizendo, pois começo a questionar se estou sendo clara", desabafou a psicóloga.

