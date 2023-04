Reprodução/Globo - 12.04.2023 Torcidas dividem votos em Aline Wirley e Cezar Black em paredão do 'BBB 23'

O paredão formado na última terça-feira (11) terá resultado nesta quinta-feira (13). Aline Wirley, Amanda Meirelles e Cezar Black estão na berlinda e um deles deixara o “BBB 23” nesta noite.

De acordo com o resultado da enquete do iG Gente, Aline deve sair do confinamento de volta para o mundo real com 48,6%, quase metade dos votos serão na cantora. Cezar Black se safaria por pouco da eliminação com 37,8% dos votos.





Amanda Meirelles somou 13,7% dos votos e não deve correr risco. Porém, em um paredão polarizado, a médica recebeu uma boa parcela dos votos.

Este paredão foi marcado por um embate direto entre as torcidas do grupo Deserto contra Cezar Black.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.