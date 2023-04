Reprodução / Instagram MC Guimê

MC Guimê desabafou em carta aberta aos fãs depois da saída conturbada do BBB23. O funkeiro, que havia se ausentado das redes sociais, revelou pelo Instagram na noite desta segunda-feira (10) que não tem se sentido bem ultimamente e tem enfrentado ataques nas redes sociais pelos erros cometidos dentro do reality.

No desabafo, Guimê compartilhou: "Não estou bem no momento, ultimamente tem sido embaçado... Minha família, meus amigos, equipe e fãs tentam me ajudar, me alegrar, mas às vezes tenho vontade de sumir".





Ele também mencionou que tem sido alvo de ataques mesmo após ter sido eliminado do BBB. "Não vim tentar justificar o injustificável, todo erro tem consequências e estou passando por elas. Fui eliminado, me redimi, estou aprendendo com cada situação e continuam me atacando e as pessoas que amo. Já perdi muito com tudo isso, o que querem mais?", declarou.

Além disso, o funkeiro compartilhou com os fãs sobre a vida real, além dos palcos e da música. Ele expressou a intenção de cuidar da saúde mental, emocional e espiritual, que não estão bem no momento, mas acredita que em breve irão melhorar.





