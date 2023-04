Reprodução/Globo - 10.04.2023 Bruna Griphao, Fred Nicácio e Sarah Aline estão no paredão do 'BBB 23'; vote na enquete

O décimo terceiro paredão do "BBB 23" foi formado no programa ao vivo deste domingo (09). Enfrentam a berlinda Bruna Griphao, Fred Nicácio e Sarah Aline. Desta vez, a votação vota aos moldes tradicionais e será para eliminar um participante.

A parcial das 18h desta segunda-feira (10) da enquete do iG Gente mostra uma disputa acirrada entre Bruna Griphao e Fred Nicácio, deixando Sarah Aline praticamente fora de perigo de ser eliminada.





A atriz lidera as intenções de voto com 53,6%. O médico segue bem próximo com 42,3% dos votos, tornando a dupla protagonista da berlinda desta semana. Sarah está bem atrás, com 4,1%.





